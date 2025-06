Nach dem Not-Abriss der Brücke am Damaschkeplatz in Magdeburg und weiteren Sperrungen mehren sich die Nachfragen nach dem Zustand der Brücken in Genthin und Umgebung. Hier gibt es unterschiedliche Bewertungen.

Nach Sperrung und Abriss in Magdeburg: So steht es um die Brücken in Genthin

Die Brücke über den Elbe-Havel-Kanal am Wasserturm in Genthin wird täglich von Tausenden Fahrzeugen genutzt.

Genthin - Die Sperrung kommt überraschend und stellt Tausende Autofahrer vor Probleme. Der Abriss der B71-Brücke am Damaschkeplatz im Herzen von Magdeburg strahlt weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus. „Wie ist es in unserer Region um den Zustand der Brückenanlagen bestellt?“, ist eine der meist gestellten Fragen am Lesertelefon der Volksstimme. Gefolgt von der Nachfrage, ob im Bereich von Genthin eine ähnlich drastische Maßnahme wie in Magdeburg droht.