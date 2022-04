Bauarbeiten Neuer Festplatz in Derben soll mit Frühlingsfest eingeweiht werden

Zwei größere Projekte in Hohenseeden und in Derben laufen derzeit. In Hohenseeden arbeitet man am zweiten Bauabschnitt zur Sanierung der Straße „Zum Kulturhaus“. Und in Derben nimmt der neue Festplatz Konturen an.