Parey - Die Zeugnisübergabe an die Zehntklässler der Sekundarschule „An der Elbe“ Parey erfolgte traditionell in der Kirche Parey. Für die kommissarische Schulleiterin Kerstin Härtel war es die erste Zeugnisausgabe in vorderster Linie. Als Gast waren auch Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz, Pfarrer Andreas Breit und Ingo Koch, ehemaliger Physik- und Techniklehrer sowie Schulleiter dabei.

Sieben Schüler erreichten den erweiterten Realschulabschluss, der einen weiteren gymnasialen Weg ermöglicht. 18 Schüler dürfen sich über den Realschulabschluss und drei über den Hauptschulabschluss freuen.

Klasse 10b der Sekundarschule „An der Elbe“ Parey. Bettina Schütze

Ein besonderer Tag

Nicht nur für Kerstin Härtel war der Tag der Zeugnisübergabe ein ganz besonderer Tag. Ein Tag voller Emotionen und Freude, ein Tag des Danksagens, ein Tag, an dem man auf das Erreichte zurückblickt und gleichzeitig gespannt in die Zukunft schaut, ein Tag an dem man „Auf Wiedersehen“ oder vielleicht einfach nur „Tschüss“ sagt, „aber auf jeden Fall ein Tag, an den wir immer wieder zurückdenken werden“. Das Ende der Schulzeit bedeute, dass die Schulabgänger neue Wege gehen werden, sie sich zu neuen Zielen aufmachen.

Kerstin Härtel dankte auch den Eltern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit während der vergangenen Jahre. „In den zurückliegenden Jahren haben wir gemeinsam die Heranwachsenden begleitet, ihre Stärken hervorgehoben, uns mit ihnen über Erfolge gefreut, sie immer wieder angespornt, sich weiterzuentwickeln, alle Chancen zu nutzen, um noch besser zu werden. Wir waren diejenigen, die dabei halfen, kleinere und größere Probleme zu lösen beziehungsweise immer wieder optimistisch nach vorn zu schauen, auch wenn es manchmal noch so schwerfiel.“ Ihr Dank ging auch an alle Kolleginnen und Kollegen der beiden Abschlussklassen, „die alles dafür getan haben, den Schülerinnen und Schülern eine optimale Prüfungsvorbereitung zu ermöglichen.“

Klasse 10a der Sekundarschule „An der Elbe“ Parey. Bettina Schütze

Die Schulleiterin blickte auf den Beginn mit der 5. Klasse zurück. „Ihr wart fast alle ziemlich aufgeregt und viele ein bisschen schüchtern, was sich aber bei den meisten von euch sehr rasch änderte. Ihr habt euch schnell an den Alltag gewöhnt, was natürlich vor allem auch euren Klassenlehrkräften zu verdanken ist.“ In der 7. und 8. Klasse, in Zeiten der Pubertät, sei es manchmal nicht einfach gewesen, mit den Schülern zu arbeiten. Kerstin Härtel: „Im letzten Schuljahr verschwanden die Krankheiten Faulitis und Zickeritis fast gänzlich. Ihr wurdet zu zwei ,schönen“ 10. Klassen.“

Abschließend gab sie den Schulabgängern mit auf den Weg: „Seid zuversichtlich, glaubt an euch und eure Fähigkeiten. Jeder hat Stärken, auf die er stolz sein kann. Seid mutig und entschlossen. Verfolgt eure Ziele mit Ausdauer und Entschlossenheit, stellt euch neuen Herausforderungen, die das Leben immer wieder bereithält.“

Ende eines Kapitels

„Der heutige Tag markiert das Ende eines bedeutenden Kapitels in eurem Leben, aber auch den Beginn eines neuen, spannenden Weges. Ihr habt durchgehalten und eure Ziele erreicht. Darauf könnt ihr wirklich stolz sein“, so Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz. Sie gab den Absolventen mit auf den Weg, ihre Chance zu nutzen, die man ihnen gibt. „Und denkt immer daran: Bildung endet nicht mit dem Schulabschluss. Vielmehr ist lernen ein lebenslanger Prozess. Bleibt offen für Neues, lernt weiter und entwickelt euch.“

Pfarrer Andreas Breit i. R. stellte die Engel aus dem Altar vor. „Sie sind in der Nähe Gottes. Ich wünsche euch für das weitere Leben einen Schutzengel“, so Andreas Breit.

Schüler sagen Danke

Mit einem kleinen, lustigen Rückblick verabschiedeten sich die Schülerinnen und Schüler von ihrer Schulzeit. Zum Abschluss verteilten die Schülerinnen und Schüler Rosen an ihre Lehrerinnen und Lehrer. Musikalisch umrahmt wurde die Zeugnisausgabe wie immer von der Schülerband „LUCAS“.