Auch im Jerichower Land gibt es die neuen Verkaufsstellen, die in ganz Deutschland für Aufregung sorgen: Mysteriöse, nicht abgeholte Pakete aus dem Automaten. Mit ein wenig Glück verbergen sich in den Paketen sehr wertvolle Dinge.

So sieht der Verkaufsautomat der Knusperkiste in Burg aus.

Burg/Genthin - Im Jerichower Land wird es mysteriös. Denn auch hier haben sie Einzug gehalten: Automaten mit geheimnisvollen Paketen, die auf neue Besitzer warten. Aber niemand weiß, was in ihnen steckt. Die sogenannten „Mystery Packs“ oder „Secret Packs“ liegen derzeit voll im Trend. Es gibt einen regelrechten Ansturm auf die geheimen Retoure-Pakete, obwohl Käufer nicht wissen, was in den Päckchen ist.