Ohne sie geht es nicht: Was ehrenamtliche Helfer für das kulturelle Leben im Kloster Jerichow bedeuten

Seine letzte Amtshandlung: Der ehrenamtliche Helfer und gelernte Maurer Bernhard Warszynski erklärt seiner Tochter Melitta Karbe den Umbau des Backsteinmuseums zur Klosterschule Jeriichow. Die Arbeiten dazu beginnen in Kürze.

Jerichow - Allein beim Jazz-Festival, das über drei Tage lief, waren vierzig Mitarbeiter im Einsatz, davon allein 20 Ehrenamtliche. „Wir sind froh, dass wir unter den Menschen in der Region so viele Unterstützer haben“, sagt der Vorstandschef der Stiftung, Roland Maiwald. Nicht nur bei größeren Veranstaltungen decken sie die notwendigen Tätigkeiten ab, auch im alltäglichen Besuchergeschehen sind die freiwilligen Helfer eingebunden und erfüllen zahlreiche Aufgaben. Das fängt mit dem Sauberhalten der Blumenrabatten an, geht weiter bei den Kursangeboten zu Themen Geistbrennerei und Backsteinherstellung und hört mit dem Zupacken für die Sonderausstellungen und dem Umbau des Museums nicht auf.