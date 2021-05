Ortschaftsrat und weitere Mützeler gestalten Strandbereich neu für ein Sommerfest am Zernausee

Genthin - Ein großes Sommerfest, das vor der Coronapandemie in Mützel ein mal im Jahr zum traditionellen Dorfleben gehörte, soll es in diesem Jahr wieder geben. Damit das Virus nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung der Mützeler machen kann, steht es nicht für Ende Juni, sondern für Ende August fest im Ortskalender. Der Ort des Festes: nicht wie sonst der Sportplatz, sondern der Strandbereich am Zernausee neben der Angelstelle.

Mit dieser Idee gehen die Mützeler schon länger schwanger. Denn bevor am Zernausee wieder ein Fest stattfinden könne, so Ortsbürgermeister Rüdiger Feuerherdt, sei jede Menge Arbeit für den gesamten Ortschaftsrat und weiteren interessierten Mützelern angesagt. Es galt für den Ortsbürgermeister selbst, Henryk Lampert, Michael Hünecke, Danny Seeger, Martin Hirschfeld, Nicole Lampert, Bettina Wolle und Michael Sens das viele Schilf am Strandufer und auch sonstigen Wildwuchs zu beseitigen. Neuer Sand musste beschafft und ausgebreitet werden. Inzwischen liegen hier 70 bis 80 Tonnen feinsten Sandes. Drei neue, stabile Bänke sind ebenfalls aufgestellt worden. An den Stellen, wo er nicht mehr richtig spross, ist neuer Rasen ausgesät worden. Neue Müllbehälter sollen demnächst aufgestellt werden.

Gut 100 Spender haben eingezahlt

Nur mit reinem ehrenamtlichen Engagement war und ist das Projekt nicht zu stemmen, weshalb ein Spendenaufruf gestartet wurde (die Volksstimme berichtete). „Gut 100 Spenderinnen und Spender sind dem gefolgt“, freut sich Rüdiger Feuerherdt im Gespräch mit der Volksstimme. „Das ist enorm und ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle wert.“ Weil weitere Arbeiten anstehen, zum Beispiel die Wiederherrichtung des Toilettenhäuschen am Eingang des Geländes, erneuert der Ortsbürgermeister an dieser Stelle den Spendenaufruf.

„Wir sammeln Spenden zur Verschönerung des Mützeler Zernausee als Bade- und Naherholungsgebiet“, hieß es bereits im Februar dieses Jahres in einem eigens dafür aufgelegten Flyer. „Der See soll für einen gemütlichen Badeausflug mit Familie und Freunden attraktiver gestaltet werden. Dafür sollen der Uferbereich und die Badestelle instand gesetzt und verschönert werden“. Der Ortschaftsrat Mützel hatte dazu bei der Stadt Genthin ein Spendenkonto eingerichtet, auf welches die Spendengelder eingezahlt werden können. Es wird in diesem Zusammenhang betont, dass die Verwaltung und Nutzung dieses Kontos allein dem Ortschaftsrat obliegt. Konto Empfänger: Stadt Genthin; IBAN: DE 39 8105 4000 0711 0039 20; BIC: NOLADE21JEL, Sparkasse Jerichower Land. Wichtig ist die Angabe des Verwendungszwecks: 28.1.10.414704 Mützel. Wer eine Spendenquittung benötige, könne diese unter Telefonnummer 0173 37 33 111 anfordern.

Bis zum Fest bleibt noch einiges zu tun

Für größere Arbeiten, wie zum Beispiel eine Belüftungsanlage für den See, um ein Fischsterben im Zernausee in den warmen Monaten zu vermeiden, hat die Stadt Genthin einen Antrag auf Förderung durch das Leader-Programm gestellt. Allerdings gebe es in diesem Jahr coronabedingt noch keine Finanzzuweisungen für Leader-Projekte gebe, sagte Fachbereichsleiterin Dagmar Turian im April in einer Sitzung des Mützeler Ortschaftsrates.

Ihr Fest aber wollen die Mützeler Ende August unbedingt feiern. Bis dahin bleibt noch einiges zu tun. Das Volleyball-Feld ist zum Beispiel noch herzurichten und alle Vereine für einen Beitrag zum Fest sind wieder mit ins Boot zu holen, um ein attraktives Festprogramm auf die Beine stellen zu können. Mit Kistenklettern und Wettkistenstapeln, Kegel-Wettbewerbe, Angel- und Stiefelzielwurf, Kinderschminken, Feuerwehr-Mitfahrten für die Kinder, Hüpfburg, Speis und Trank ...