Das jahrelange Warten hat in Brettin bei Genthin ein Ende: Am Montag, 25. September, beginnt der grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt. Die Arbeiten werden sich weit in das Jahr 2024 erstrecken. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Jerichow - Die Tage der Brettiner Buckelpiste sind gezählt. Ab 25. September 2023 rücken im Stremmedorf Baufahrzeuge an. Der Landkreis Jerichower Land, der Trinkwasser- und Abwasserverband Genthin (TAV) und die Stadt Jerichow stemmen gemeinsam den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt, die als Teil der Kreisstraße 1199 ausgewiesen ist. Neben der Fahrbahn würden die Seitenbereiche und die Regenwasserableitung auf einer Länge von zirka 1425 Metern erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Die Gesamtkosten belaufen sich Angaben des Landkreises zufolge auf zirka 3,5 Millionen Euro, wobei 1,7 Millionen Euro davon aus dem Topf des Landesförderprogramm für Kreisstraßen in das Projekt einfließen.

Die Einheitsgemeinde Jerichow zeichnet bei diese Maßnahme für die Nebenanlagen der Ortsdurchfahrt verantwortlich. Im Jerichower Haushalt sind für Borde und Haltestellen zirka 30 00 Euro ausgewiesen. Die Seitenbereiche, wie die Gehweg und betroffene Nebenflächen, werden wieder hergestellt.

Erster Bauabschnitt bis zum Jahresende

Der erste Bauabschnitt, der Bereich zwischen dem Hohenbelliner Weg und der Schulgasse, soll voraussichtlich bis des Ende des Jahres fertiggestellt sein, heißt es in der Pressemitteilung. Im neuen Jahr wird der grundhafte Ausbau von der Anbindung Schulgasse bis zum Ortsausgang Brettin fortgesetzt. Den dritten und letzten Teilabschnitt bildet die Strecke vom Hohenbelliner bis zum Annenhofer Weg.

Weitere 400 000 Euro wendet der TAV für die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf, für die der kommunale Versorger die Firma TAS Bau beauftragt hat. Dieses Projekt läuft separat, aber zeitgleich mit dem grundhaften Ausbau der Fahrbahn. „Alles andere würde keinen Sinn machen“, sagte Denny Klunter, Technischer Leiter im TAV.

Im ersten Bauabschnitt würden in den nächsten Woche über eine Strecke von 500 Metern alte Asbestzement-Rohre aus den 1970er Jahren durch moderne Polyethylen-Leitungen ersetzt. „Die Leitungen sind alt. Wir müssen nicht auf Rohrbrüche warten“, macht Klunter die Dringlichkeit des Vorhabens deutlich.

Erd- und Bagger-Arbeiten übernimmt dabei die Firma TAS-Bau, die ein zertifiziertes Subunternehmen mit der Verlegung der Leitung beauftragt hat.

Änderungen beim Busverkehr möglich

Für die Dauer der Bauarbeiten, das kündigte der Landkreis bereits im Vorfeld der Baumaßnahme an, wird die Ortsdurchfahrt (Teil der K1199) voll gesperrt, so dass Verkehrsteilnehmer ab dem 25. September eine weiträumige Umleitung auf sich nehmen müssen. Der Verkehr aus Rathenow kommend wird dann in Roßdorf über die Kreuzung K1199/ L34 (Kreuzung Stremme-Straße/Thomas-Müntzer-Straße) weiter bis zur Auffahrt der Kreisstraße auf die B1 über Genthin, Brandenburger Straße, Scholl-Straße, Richtung Wasserturmkreuzung bis zur Kreuzung Jerichower Straße/Brettiner Chaussee (Kreuzung B 107/K 1199) geleitet - in der Gegenrichtung umgekehrt.

In der Pressemitteilung des Landkreises hieß es, dass der Linienverkehr und der Schülerverkehr während der Baumaßnahme gewährleistet sei. Es könne jedoch zu Änderungen und Verzögerungen kommen. Infos dazu gebe des über die NJL (Telefon 03921/93590 oder unter www.njl-burg.deDie Ortsdurchfahrt, ohnehin nur ein altes Kopfsteinpflaster mit einer einfachen Asphaltschicht, hielt dem dauerhaften Verkehr, insbesondere durch Lkw und Transporte, schon lange nicht mehr stand. Sie wurde in den vergangenen Jahren während der mehrmonatige Sanierung der B 1 im Jahr 2018 und zwei Jahre später der B 107 in Genthin als Umleitungsstrecke für den Verkehr in und aus Richtung Brandenburg/Rathenow arg strapaziert. „Die Brettiner Ortsdurchfahrt weist einen der schlechtesten Ausbauzustände sämtlicher Kreisstraßen im Landkreis auf. Ich freue mich daher sehr darüber, dass wir nun diesen Streckenabschnitt sanieren und damit die Mängel beseitigen können“, wird der Beigeordnete des Landkreises, Stefan Dreßler, in der Pressemitteilung zitiert.