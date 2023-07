Parey - Ein bisschen Sommerfeeling gab es bei der ersten Kreativwerkstatt „Summertime“ im Rahmen der Ferienangebote im Jugendhaus Parey. Die Idee dazu hatte Jugendhaus-Mitarbeiterin Kerstin Ott. Und so bastelten die Ferienkinder unter der Anleitung von Jugendhaus-Leiterin Ulrike Paul Beach-Schilder. „Die Kinder können sich aussuchen, ob sie lieber ein Ostsee-Feeling oder etwas für den Garten haben wollen.“

Mit Eisstäbchen basteln

Gebastelt wurde mit Naturmaterialien, um auch etwas für die Nachhaltigkeit beizutragen. So wurde aus Holzstäbchen das Grundgerüst hergestellt. Ulrike Paul: „Man kann dafür aber auch Eisstäbchen nehmen.“ Anschließend malten die Mädchen und Jungen das Grundgerüst mit Abtönfarben ihrer Wahl an.

Nach der kurzen Trockenzeit konnte jedes Kind dann entscheiden, mit was er sein Beach-Schild verzieren möchte. Zur Auswahl standen unter anderem die Naturmaterialien Muscheln und kleine Steinchen. Das alles aufgebracht ergab das individuelle Beach-Schild, was die Mädchen und Jungen mit nach Hause nehmen konnten. Wo es dort seinen Platz findet, entscheiden die Kinder selbst.

„Wir werden einige Beach-Schilder auch beim Elbauenfest und zum Fest der Vereine auf dem Festplatz in Parey den Besuchern anbieten“, blickt die Jugendhausleiterin voraus.

Diese Kreativwerkstatt war nur ein Mosaikstein im Ferienprogramm des Jugendhauses. Es folgen noch Kreativwerk-stätten am 25. Juli zum Thema „Summertime“ (Kinder ab acht Jahre), am 8. August zum Thema „Töpfern“ (Kinder ab acht Jahre) und am 9. August unter dem Motto „Jetzt wird’s bunt“. Am 26. Juli fahren die Ferienkinder ins Kloster nach Jerichow. Hier steht das „Kochen wie im Mittelalter“ im Mittelpunkt (Kinder ab acht Jahre). Am 27. Juli findet für Kinder ab acht Jahre ein Kochstudio mit dem Thermomix statt. Der Graffiti-Workshop für eine buntere Welt wird vom 31. Juli bis zum 4. August angeboten (Kinder ab zehn Jahre).

Weitere Angebote

Interessierte Mädchen und Jungen können sich noch unter den Telefonnummern 039349/ 94603 und 0170/9806203 oder direkt im Jugendhaus für die Veranstaltungen anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen. Es gibt für alle Veranstaltungen noch freie Plätze.

Erstmals gibt es auch ein gemeinsames Projekt mit dem Sportanglerclub Parey/Elbe und Umgebung. Es steht am 29. und 30. Juli unter dem Motto „Gewässer Verbesserer - Angler für die Natur“. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren sind zu diesem gemeinsamen Projekt am Anglerheim Parey/Gladow’s Loch eingeladen. Anmeldungen für dieses Projekt sind noch bis Montag, 24. Juli, bei den Anglervereinen Derben, Güsen, Parey, Zerben sowie im Jugendhaus Parey möglich.

Beim Elbauenfest und dem Fest der Vereine vom 12. bis 13. August wird sich auch das Jugendhaus wieder aktiv mit einbringen (offen für alle).