Pandemie Pareyer Corona-Testzentrum bleibt länger geöffnet

Das Corona-Testzentrum Irxleben wird auch über den 31. März hinaus in Parey vor Ort sein. Die Bürgerinnen und Bürger können es nun bis zunächst 31. Mai nutzen. Eröffnet wurde das Testzentrum in der Schlüterstraße 3 am 11. Dezember 2021.