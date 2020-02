In Genthin wurden die Polizisten bei einer Unfallaufnahme auf den starken Alkoholgeruchs des Fahrers aufmerksam. Symbolfoto: Anja Guse

In Genthin ist ein Mann beim Ausparken gegen ein anderes Auto gefahren. Die Polizisten bemerkten zusätzlich Alkoholgeruch.

Genthin (md) l In Genthin ist ein Mann mit 2,6 Promille hinter dem Steuer erwischt worden. Zuvor war der Mann am Sonnabend (1. Februar) gegen 17 Uhr mit seinem Auto beim Ausparken gegen einen Kia gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten schließlich den starken Alkoholgeruch des Unfallverursachers. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.