Ein mit Sprit beladener Güterzug musste bei Genthin nothalten, weil ein Mann auf den Gleisen spazierte.

Genthin (vs) l Ein Güterzug, der mit 22 Kesselwagen voll mit Benzin unterwegs war, ist bei Genthin zu einem Nothalt gezwungen worden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilt, entdeckte der 49-jährige Lokführer des Güterzuges einen Mann, der am Dienstagvormittag auf der Strecke zwischen Brandenburg und Magdeburg kurz vor dem Bahnhof Genthin auf den Gleisen spazierte. Der Lokführer musste den Zug von 85 Kilometer die Stunde zum Stillstand notbremsen, um den etwa 100 Meter entfernten Spaziergänger nicht zu erfassen.

Ein zweiter Lokführer des Zuges stellte den 29-Jährigen anschließend zur Rede und forderte seine Personalien. Die wurden anschließend der Bundespolizei am Bahnhof in Magdeburg-Rothensee ausgehändigt. Die Polizisten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.