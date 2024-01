Parey - Die Gemeinde Elbe-Parey ist Teil des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ Gemeinsam mit Genthin und Jerichow bildet Elbe-Parey die Partnerschaft für dieses Förderprogramm. Im vergangenen Jahr wurden vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sechs Projekte in der Gemeinde Elbe-Parey gefördert.

Dem Jugendhaus Parey als Träger wurden die Projekte „Blicken wir mal zurück - Wie es früher einmal war“ und „Action Painting - Kunst und Vielfalt inspiriert“ gefördert. Im Rahmen des Projektes „Kunst verbindet - Vielfalt inspiriert“ haben Mädchen und Jungen im Jugendhaus Parey eine rund sieben Meter lange Wand nach dem „Action Painting“-Prinzip gemeinsam mit der Brandenburger Künstlerin Marion Manteufel und dem kreativen Handwerker Lars Pritschow gestaltet. Die teilnehmenden Mädchen und Jungen konnten hier einfach mal mit Farbe „rumklecksen“. Ziel war es, eine meterlange Wand mit bunter Farbenvielfalt zu gestalten, ohne Vorgaben. Die Kinder und Jugendlichen konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die „Klecksbilder“ sollten einfach zur Natur passen. Das Ganze geschah an der frischen Luft. Angeleitet und unterstützt wurden sie dabei von der Freiberuflichen Künstlerin Marion Manteufel aus Brandenburg an der Havel. Ihr Ziel ist es, auf die Schönheit der Natur aufmerksam zu machen und dazu zu ermuntern, diese zu erhalten.

Kultur und Freizeit

Der Förderverein Elbe-Parey durfte sich über eine Förderung zu „1075 Jahre Parey“ freuen. Das Projekt „Sport, Spiel und Kultur zum Fest der Vereine“ des Moskito Clubs Parey kam auch in den Genuss einer Förderung.

Das Projekt „Gewässer Verbesserer - Angler für die Natur“ des Sportanglerclubs Elbe/Parey und Umgebung erhielt ebenfalls eine Förderung durch dieses Bundesprogramm. Erstmals veranstalten der Sportanglerclub Parey/Elbe und Umgebung und das Jugendhaus Parey ein Projekt gemeinsam. Es gehörte zum Ferienangebot des Jugendhauses. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren konnten teilnehmen. Mit dem gemeinsamen Projekt betraten der Verein und das Jugendhaus Neuland.

Die Initiative lief unter dem Motto „Kümmern statt jammern!“. Sie sollte der Öffentlichkeit verdeutlichen, was Angler gemeinsam für Flüsse und Seen leisten. Denn sie sind nicht nur zur fischereilichen Nutzung von Gewässern berechtigt, sondern sind als Eigentümer und Pächter auch verpflichtet, diese Gewässer und Fischbestände in entsprechender Form zu hegen und zu pflegen.

„Grüne Pause“ an der Schule

Und schließlich durfte sich die Sekundarschule „An der Elbe“ Parey mit Schulsozialarbeiterin Mathilde Chevallier über eine Förderung für das Projekt „Grüne Pause Sekundarschule Parey „An der Elbe“ freuen. Mit der Errichtung von vier Hochbeeten haben die Schüler der Pareyer Sekundarschule die Möglichkeit erhalten, sich in der Schule aktiv einzubringen. Dies geschieht durch Saaten säen, die Pflege von Kräutern und Pflanzen sowie durch die allgemeine Pflege der Hochbeete. Die „Grüne Pause“ erweitert das Ganztagsangebot der Schule und bietet den Schülern eine vielfältigere Palette an Möglichkeiten zum Mitmachen in den Hofpausen sowie in den Zeiten nach dem Unterricht. Die Schüler sollen während der Pausen oder nach dem Unterricht gärtnern.

Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen - das sind die Kernziele des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Es wird vom Bundesfamilienministerium gefördert. Das Programm fördert seit 2015 deutschlandweit Projekte, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt verbessern, Demokratie und Vielfalt fördern und sich gegen sämtliche demokratiefeindliche Tendenzen richten. Dazu gehören diskriminierende Übergriffe ebenso wie Hass im Netz und jede Form von Extremismus.

Wer Interesse an der Umsetzung des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ und dessen Fördermöglichkeiten hat, kann sich im Jugendhaus Parey bei Ulrike Paul melden.