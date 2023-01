In Handschellen wird die 39-Jährige in den Gerichtssaal geführt.

Stendal/Parey - Was geschah am 22. September in einer Pareyer Wohnung, in der ein 32-jähriger Mann starb? Das versucht das Stendaler Landgericht herauszufinden. Dort ist der Prozess gegen eine 39-jährige Pareyerin eröffnet worden.