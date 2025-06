Genthin/ie. - Radfahren in der Region wird immer beliebter. Während in der Stadt bereits an vielen Straßen eigene Radfahrstreifen eingerichtet sind und in Richtung Jerichow und Parchen gut ausgebaute Wege existieren, sieht es in einigen Bereichen noch nicht ganz so gut aus. Doch bald ändert sich etwas.

