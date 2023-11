An der Q1-Tankstelle in Genthin tauchte ein vermisster 80-Jähriger aus Burg wieder auf.

Burg/Genthin. - Es waren dramatische Stunden. Am Dienstag kreisten Polizeihubschrauber und Drohnen über dem Jerichower Land. Grund: Ein 80-jähriger Mann aus der Nähe von Burg war seit dem Mittag verschwunden. Mysterös: Er tauchte in den frühen Morgenstunden am Mittwoch in Genthin auf. Fast 25 Kilometer von seinem Wohnort entfernt.