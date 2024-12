Die Spornschildkröten Tom und Jerry sind von der Filmtierschule und Tierpark Schweuneke in Marzahne (Havelsee) vor einiger Zeit in den Zabakucker Tierpark umgezogen - auch mithilfe des Fördervereins.

Jerichow - Ohne engagierte Menschen im Hintergrund läuft nichts. Das wissen all jene, die in Vereinen aktiv sind. Deshalb hatte der Förderverein „Freunde des Tierparks Zabakuck“ jetzt zu einer ganz besonderen Aktion eingeladen.

Sieglinde Göbel, Vorsitzende des Fördervereins, begrüßte die Freunde und Förderer des Tierreichs innerhalb der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow zu einem Dankeschönabend. Sie erklärte: „Der Förderverein ist eine unverzichtbare Stütze für den Tierpark Zabakuck. Dank seines Engagements konnten in der Vergangenheit bereits zahlreiche Projekte realisiert werden.“

Seit 2017 gibt es den Förderverein, der aktuell 25 Mitglieder zählt. Hinzu kommen weiterhin Freunde und Sponsoren, die das Wirken der Männer und Frauen regelmäßig unterstützen.

Fördervereins-Mitglieder machen in Karow und Jerichow auf sich aufmerksam

Treffen mit allen Förderern, Helfern und Sponsoren des Tierparks Zabakuck. Foto: Förderverein Zabakuck

Bei seinen Aktivitäten beschränkt sich der Verein nicht nur auf die Arbeit im Tierpark. Dessen Mitglieder nutzen viele Möglichkeiten, um auf sich aufmerksam zu machen beziehungsweise Spenden zu bekommen – so unter anderem beim Erntedankfestfest in Karow oder in wenigen Tagen, am Sonnabend, 14. Dezember, beim Weihnachtsmarkt in Jerichow.

Denn für all das, was der noch junge Verein geplante hatte und noch plant, braucht es vor allem finanzielle Unterstützung. Sieglinde Göbel machte noch einmal deutlich, was in den sechs Jahren alles erreicht wurde. So besitzt der Tierpark Zabakuck heute ein Mäusehaus und ein Haus für Schildkröten. Zusätzlich unterstützten die Mitglieder des Fördervereins bei Veranstaltungen im Tierpark – unter anderem bei dem beliebten Osterfest.

Neue Projekte in Zabakuck geplant

Geplant ist in einem nächsten Projekt, das Gehege für die Präriehunde umzubauen, damit diese für die Besucher besser zu sehen sind. Und auch die Beschilderung an der Bundesstraße B 1 für den Tierpark wird vom Förderverein weiterhin verfolgt. Seit 2018 liegt der Antrag beim Land vor.

Um den Einsatz von Sponsoren, Unterstützern und Helfern zu würdigen, war die Dankeschönveranstaltung „eine sehr schöne Gelegenheit für einen konstruktiven Austausch und auch für einen herzlichen Rückblick auf gemeinsame Erfolge“, lässt unter anderem CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Staudt diese gemeinsame Zeit Revue passieren. Sein Fazit: „Ich werde den Förderverein und den Tierpark auch in Zukunft unterstützen und freue mich darauf, gemeinsam weitere Projekte voranzubringen.“

Wer mehr über den Tierpark und vor allem die Aktivitäten und Pläne des Fördervereins erfahren möchte, findet die direkten Ansprechpartner auf dem Jerichower Weihnachtsmarkt.