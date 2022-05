Schlagenthiner Reiter zeigen ihr Können bei der Hubertusjagd

Der Reit- und Fahrverein Schlagenthin ließ am Wochenende den Brauch der Hubertusjagd nach einem Jahr Pause wieder aufleben. Eingebettet war die Veranstaltung in strenge Corona-Auflagen.

Schlagenthin - Die Freude an der Gemeinschaft und der Spaß am Reiten mitten in der Natur, dazu eine Prise Brauchtum – und schon ist sie fertig, die Hubertusjagd. Mit Signalstößen aus Parforce- und den um einiges kleineren Jagdhörnern starteten am Sonnabend Dutzende Reiter und elf Kremser auf dem Gelände des Schlagenthiner Reitvereins zu diesem mittlerweile überregional bekannten wie beliebten Wettkampf.