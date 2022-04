Schloss Parchen wird für einen Spielfilm zum Kriegsschauplatz

Historische Fahrzeuge und Uniformen waren am Sonnabend am Schloss Parchen zu sehen. Grund waren Dreharbeiten für die Verfilmung „Feldpost“, dem dritten Teil einer Anti-Kriegsfilmreihe des Filmemachers Heintje Peter.

Parchen - „Was geht denn heute am Schloss vor?“, fragten am Sonnabend viele Parchener. Anders als erwartete, waren es nicht die Aufbauten für eine Oldtimerschau, sondern für Dreharbeiten. Diese hatten sich aufgrund der günstigen Witterung recht kurzfristig ergeben, sagte der Genthiner Locationscout (Drehortfinder) Heiko Behnke. Dennoch sprach sich die Anwesenheit des Filmteams schnell in Parchen herum, und viele Dorfbewohner schauten vorbei.