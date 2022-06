Seit Monaten wächst die abgesperrte Rutschanlage auf dem Spiel- und Rastplatz in Paplitz zu

Erst im Mai 2018 wurde der Spiel- und Rastplatz in Paplitz zwischen Bahnhofstraße und Gehlsdorfer Weg eröffnet. Paplitzer wirkten beim Bau aktiv mit. Seit Monaten ist aber die Rutschanlage gesperrt und wächst immer mehr zu.

Die völlig zugewachsene und mit Flatterband abgesperrte Rutschanlage auf dem Spiel- und Rastplatz in Paplitz.

Genthin - Der Fachmann hat leider recht behalten. Er hatte bei der Eröffnung des Spiel- und Rastplatzes in Paplitz Mitte Mai 2018 zu Ortsvorsteher Stefan Ohle speziell über die Rutschanlage gesagt: „Ihr werdet daran wahrscheinlich nicht lange Freude haben.“ Der Berg, an dem die Rutsche anliegt und auf den die Kinder zum Rutschen immer wieder emporklettern, wird dadurch stets ein wenig abgetragen beziehungsweise lädiert. Ständiges Nacharbeiten sei nötig, um stets alles in Ordnung und für die spielenden Kinder sicher benutzbar zu halten.