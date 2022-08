Sekundenschlaf vom Fahrer: Lkw kippt auf der Autobahn 2 um und muss geborgen werden

Die Polizei ist am Mittwochmorgen zu einem Lkw-Unfall auf der A2 in Höhe Theeßen ausgerückt. Ein Sattelzug war umgekippt.

Theeßen - Auf der Autobahn 2 ist es am Morgen vom 24. August 2022 zu einem Umfall eines Sattelzuges gekommen. Der Lkw muss mit Hilfe von zwei Kränen geborgen werden. Daher ist in Fahrtrichtung Berlin zwischen der Anschlussstelle Theeßen und dem Parkplatz Wüstenforst ein Fahrstreifen gesperrt. Die Sicherungsmaßnahmen dauern bis in die Vormittagsstunden an.