Preis bei Premiere Seniorenzentrum Otto-Baer-Haus Jerichow mit Landessiegel ausgezeichnet

Dem Awo-Seniorenzentrum Otto-Baer-Haus in Jerichow wird das Landessiegel „Mitarbeiterorientiertes Unternehmen“ verliehen. An welchen Punkten die Einrichtung in Zukunft besonders arbeiten möchte.