Große Überraschung beim Traditionsfest am Altkanal. Ein junger Paddler steckt die gesamte Paddel-Konkurrenz in die Tasche.

Sensationssieg beim Brühtrogpaddeln in Roßdorf

Roßdorf. - Beim diesjährigen Brühtrogpaddeln am Roßdorfer Altkanal gab es die große Überraschung:

Der gerade einmal 12-jährige Tim Gelsok konnte sich gegen die zahlreiche Konkurrenz erfolgreich durchsetzten und holte sich somit den Gesamtsieg.

Das Publikum ist verblüfft

Mit knapp zwei Sekunden weniger auf der Uhr (00:47:40) als der Zweitplatzierte, setzte er sich deutlich von allen anderen ab. Die durchschnittliche Laufzeit liegt bei 50 Sekunden bei den Männern und einer Minute bei den Frauen. Das Kuriose des Gesamtsiegers ist nicht nur das junge Alter, sondern, dass der Teenager kein Kanute oder Sportpaddler ist. Für seine besonders erstaunliche Leistung wurde der junge Paddler mit dem Bürgermeisterpreis von der Roßdorfer Ortsbürgermeisterin Hannelore Pilz prämiert.

Ulrich und Christian Seeger machen auf den Lehrermangel aufmerksam und werben für Quereinsteiger. Foto: Michelle Sachtleben

Schaulauf mit viel Qualm

Der Auftakt der Kanal-Gaudi wurde wieder mit dem traditionellen Tüftleralarm eingeläutet. Mit drei furiosen Fahrzeugen waren es zwei mehr als im letzten Jahr. In jedem Fall waren alle drei ein echter Hingucker, denn sie trumpften mit Nebelmaschinen, Choreografie und mechanischen Glocken auf. Das Boot „Dorfkinder“ wurde vom Publikum zum Sieger der Herzen gekürt.

Satirische Jugendliche geben Rauchzeichen mit symbolischen Kräutern. Unter ihren Masken versteckt sich ein Augenzwinkern. Foto: Robert Sonntag

Die Dorfkinder wurden zu Siegern der Herzen gekürt. Nach ihrer Choreografie auf dem Wasserfahrzeug sprangen sie kopfüber in den Kanal. Foto: Robert Sonntag

Auf dem Tüftlerboot „Die Glocken von Rom“ schwingen schwarz gekleidete Mönche metallene Glocken dem Publikum entgegen. Foto: Robert Sonntag

Bunte Meile, buntes Treiben

Auch dieses Jahr bespielten mehr als ein halbes Dutzend Vereine und gastronomische Stände den Heideweg in Roßdorf, der alljährlich zum Traditionsfest als bunte Amüsiermeile zur Verfügung steht. Insgesamt war das Gelände rund ums Fest stark besucht. Selbst am gegenüberliegenden Ufer herrschte reges Gedränge, um den besten Blick auf die eifrigen Paddler zu erhaschen. Auch die Kanalbrücke war proppenvoll. Für die Sicherheit sorgten auch in diesem Jahr wieder die vielen fleißigen Helfer vom DLRG.

Gelungener Nachmittag

Bei perfektem Wetter peitschte das Publikum seine Favoriten lautstark an. Zwar waren es mit 118 Startern und Starterin zehn weniger als im Vorjahr, trotzdem tat das der guten Laune und der guten Stimmung keinesfalls einen Abbruch.

Das sind die Gewinner