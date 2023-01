So prall gefüllt ist der Veranstaltungskalender 2023 für die Region Genthin

Die gekrönten Häupter der Region werden sich auch 2023 wieder beim Kartoffelfest in Genthin treffen.

Genthin/Jerichow/Parey - Das Jahr 2023 verspricht in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey interessant zu werden. Jedenfalls was die geplanten Veranstaltungen angeht. Immerhin sind der gemeinsamen Touristinformation, die ihren Sitz in Genthin hat, bisher 270 Veranstaltungen gemeldet worden, die im Netz auf dem Stadtportal unter dem Menüpunkt Touristinformation zu finden sind.