So übt man in Genthin und Sachsen-Anhalt fürs Abi - ohne draufzuzahlen

Genthin. - Marvin Schaumburg blickt einigermaßen ruhig auf die Abiturprüfungen, die im kommenden Jahr für ihn am Genthiner Bismarck-Gymnasium anstehen. Zumindest, was das Fach Englisch betrifft. „Wir haben die Abituraufgaben, die hier für das Schuljahr 2022/2023 anstanden, im Unterricht schon gründlich behandelt“, sagt er der Volksstimme. Was er bis dato nicht wusste: seine Vorgänger in Sachen Englisch-Abitur mussten fünf Texte bearbeiten. Er hatte bis dato gedacht, es gäbe dafür einen Text.