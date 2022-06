Spielplatz in Kleinwulkow wird eröffnet

Ein weiterer Spielplatz der Einheitsgemeinde Jerichow wurde vor kurzem in Kleinwulkow eröffnet. Viele Anwohner nahmen an der Einweihung teil und feierten später ein kleines Dorffest.

Kleinwulkow - Vor kurzem war es endlich so weit: Ortsbürgermeister Gerd Bunjes gab zusammen mit den Kindern des Ortes den neuen Spielplatz frei. Der Heimatvereinsvorsitzende von Wulkow, Erhard Knopf, sagte, dass die Idee eines Spielplatzes schon lange in den Anwohnern schlummerte. „Doch wir als Heimatverein können für den Bau keine Verantwortung übernehmen, sondern uns um das Finanzielle kümmern.“ Es gehöre viel mehr dazu, als ein paar Spielgeräte zu kaufen und hinzustellen, so Knopf, also holten sie die Jerichower Stadtverwaltung mit ins Boot.