Sport, Schminke und besondere Stühle

Ein Fest aus vielerlei Hinsicht wurde am Wochenende im Genthiner Ortsteil Dretzel begangen. Aus sportlicher, kreativer, handwerklicher und musikalischer Sicht. Das lockte auch kommunalpolitische Prominenz an.

Dretzel - Sportlich, bunt, schmackhaft und musikalisch – so lässt sich das Sommerfest in Dretzel wohl am besten beschreiben. Zum Auftakt duellierten sich die Teams beim Beach-Volleyball und weihten die nagelneue Anlage in der Dorfmitte ein.