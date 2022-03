Sportler und Vereine machen Ortsmitte im Genthiner Ortsteil Dretzel zum Festplatz

Beach-Volleyballturnier, Kinderschminken, Hüpfeburg und Musik aus der Region: So feierten die Dretzeler ihr erstes Sommerfest nach kultureller Corona-Zwangspause.

Ein neu angelegtes Beach-Volleyballfeld, Hausschwein am Spieß, Hohenseedener Schlagzeug-Klänge: Impressionen vom Sommerfest in Dretzel gibt es in der Bildergalerie.