Heute fällt der Zugverkehr in und von Genthin aus.

Genthin - Die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) ist heute vom Warnstreik der Gewerkschaften EVG & ver.di betroffen.

Auch wenn die ODEG nicht direkt bestreikt werde, sei mit massiven Einschränkungen bei den Bahnverkehren zu rechnen, teilt das Unternehmen mit. Die Odeg sei von einem bundesweiten Streik der Fahrdienstleiter der DB Netz AG direkt betroffen.

Es werde auch kein Ersatzverkehr mit Bussen gestellt, da auch Busunternehmen bestreikt werden.

In der Region ist insbesondere der RE1 von Magdeburg nach Frankfurt /Oder über Burg und Genthin betroffen. Das bedeutet, weder in Richtung Berlin noch in Richtung Magdeburg ist heute das Zugfahren möglich.