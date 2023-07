Genthin - Bei Menschen über 60 Jahre, die bisher um Sport einen Bogen gemacht haben, Lust auf Bewegung wecken: Das hat der SV Chemie mit einer Teilnahme an einem Pilotprojekt des Deutschen Turner-Bundes und der Bundeszentrale für Gesundheit erfolgreich in Angriff genommen. Diesem Beispiel könnten nun auch der SV Lok Jerichow und der TSV Brettin/Roßdorf folgen.

Das ist das Ergebnis eines Netzwerktreffens, zu dem der SV Chemie kürzlich geladen hatte. Einladungen gingen an Sportvereine in den Ortsteilen der Stadt Genthin als auch an Sportvereine der benachbarten Einheitsgemeinden, denen allein der SV Lok Jerichow und der TSV Brettin/Roßdorf folgten.

In einer dreijährigen Pilotphase bewährte sich in Genthin dieses „Einsteigerprogramm“ unter dem etwas sperrigen Titel „Im Alter aktiv und fit Leben in der Kommune – Gesundheitsförderung in der Lebenswelt Kommune“ oder prägnant verkürzt: „AuF-Leben“. Vereinschef Fritz Mund, aber auch Aktive in der Runde konnten von einer Erfolgsgeschichte berichten. Mit dabei war auch Jörg Müller vom Turner-Bund Sachsen-Anhalt, der als Berater des Projektes verantwortlich zeichnet.

Der SV Chemie hat nach Abschluss der Pilotphase, bei dem Verein und Kommune ein sogenanntes Tandem bilden, unter ständiger Begleitung des Deutschen Turner-Bundes ein festes, regelmäßiges Angebot des Sportvereins entwickelt. So konnten drei Gruppen von Senioren-Wanderern im Alter von 65 bis 87 Jahren etabliert werden, die als Neueinsteiger wieder zu leichter, sportlicher Bewegung gefunden haben. „Aufleben“ soll nun Schule machen. Nicht nur in Genthin und Umgebung, auch bundesweit. Nach einer dreijährigen Pilotphase wird es von anfänglich drei Landesverbänden des Landesturner-Bundes auf sieben Landesverbände erweitert. Wobei jeder teilnehmende Verein ein eigenes niederschwelliges Sportangebot entwickeln kann.

Als ein Angebot, das unbedingt angenommen und entwickelt werden sollte, nahm der Vorsitzende des TSV Brettin/Roßdorf, Dr. Axel Lorenz, die Vorstellung von „AuF-Leben“ mit in die Reihen des Vereins. Dafür sorgte auch Wanderleiter Fritz Fabert, der von seinen rundweg positiven Erfahrungen berichtete, wanderfreudige Senioren einmal wöchentlich von Genthin nach Mützel an die Zernau und zurück zu führen. Alle älteren Herrschaften, die sich in der Pilotphase zusammenfanden, hätten trotz Corona, so der Wanderleiter, dem Projekt die Treue gehalten. Der Vorsitzende des TSV Brettin/Roßdorf kann sich vorstellen, dass auch Sportvereine in Schlagenthin und Karow in das Projekt einbezogen werden können. Erste Gespräche seien inzwischen schon geführt worden.