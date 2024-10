In Altenplathow hat ein Unbekannter auf Katzen geschossen. Schwere Verletzungen seien kein Einzelfall, sagt eine Ärztin aus Genthtin. Manche enden sogar tödlich.

Schüsse auf Katzen in Genthin

Genthin. Raus aus der Tür, schlägt sich Eddi in die Büsche, schleicht durch sein Revier, hält Ausschau nach Mäusen, bis er zurück in die heimischen Gefilde kehrt. Doch vor gut vier Wochen, an einem Dienstagmittag, gerät seine Routine aus den Fugen, als er plötzlich selbst vom Mäusejäger zum Gejagten wird.