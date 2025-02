Mutter Corinna Muzalak (rechts) und Schwester Liane (links) legen in Gedenken an Anna-Lena Blumen nieder. die junge Frau wurde in Genthin Opfer eines Femizides.

Genthin. Am 30. Januar ereignete sich in Genthin eine Schreckenstat, die die Stadt in Schockstarre versetzte. Nun erzählen Mutter Corinna und Schwester Liane, was unmittelbar bei der schrecklichen Tat in der Wohnung passierte und was danach geschah.