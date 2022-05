Tucheim: Sparkasse lädt nach Wegnahme ihres Automaten zum Geld abheben in den Konsum

Seit dem 12. Oktober gibt es in Tucheim keinen Sparkassenautomaten zum Geld abheben oder Kontoauszüge drucken lassen mehr. Damit will sich der Ortschaftsrat nicht abfinden. Die Sparkasse bietet eine Kompromisslösung an.

Tucheim - 7000 sogenannte „Verfügungen“ wie Geld abheben oder Kontoauszüge drucken lassen, müssen an einem Geldautomaten, wie sie die Sparkasse MagdeBurg aufgestellt hat, im Monat mindestens getätigt werden. Dann, so Vorstandsmitglied Norbert Dierkes in einem Gespräch mit der Volksstimme, sei er wirtschaftlich. Weniger als 1000 Verfügungen seien es am Automaten in Tucheim immer gewesen.