Umweltaktivist Ernst Paul Dörfler stellt in Parchen sein neues Buch „Aufs Land“ vor

Parchen - Der Ort für seine Lesung hätte nicht idealer gewählt sein können: In der Leinölmühle in Parchen, die für ihre regionalen und saisonalen Produkte bekannt ist, stellte einer der bekanntesten Umweltaktivisten der früheren DDR sein neues Buch vor. „Aufs Land“, so heißt das aktuelle Plädoyer von Ernst Paul Dörfler (71). Es ist ein Thema, mit dem er sich auskennt: Schon sein 1986 erschienenes Erstlingswerk „Zurück zur Natur?“ problematisierte den Einsatz von Kunstdünger in der Landwirtschaft. Offiziell blieb es bis zur politischen Wende 1989 „Bückware“ und wurde zum heimlichen Kultbuch der DDR-Umweltbewegung. „Das Buch war nach drei Tagen ausverkauft und wurde bis zur Wende nicht mehr nachverlegt“, erinnerte sich Dörfler.