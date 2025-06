In der stilvollen Lounge des Schlosses Dretzel trifft historische Wahrheit auf provokante These. Der Berliner Autor Simon Akstinat bringt am 14. Juni überraschende Fakten und regionale Bezüge zusammen.

Genthin/RG. - Im Schloss Dretzel beginnt am 14. Juni die diesjährige Veranstaltungssaison und das mit einer besonderen Lesung in außergewöhnlichem Rahmen.

Berliner Autor enthüllt verblüffende Wahrheiten aus Weltgeschichte und dem Jerichower Land

Zu Gast ist der Berliner Autor und Journalist Simon Akstinat, der in seinem Vortrag verblüffende Fakten aus der Weltgeschichte mit erstaunlichen Bezügen zum Jerichower Land verknüpfen wird. Beginn ist um 18 Uhr. Das Ziel des Abends ist, populäre Irrtümer aufzudecken und fest geglaubte Wahrheiten ins Wanken zu bringen.

Ein verstecktes Juwel für Kulturgenuss im Schloss Dretzel

Der Veranstaltungsort selbst ist ein echter Geheimtipp. Im unteren Teil des Schlosses liegt, beinahe versteckt, eine stilvolle Lounge mit Platz für 40 bis 50 Personen. Die Räumlichkeit besticht durch ihre einladende, gediegene Atmosphäre und ist somit ein idealer Ort für kulturelle Begegnungen.

„Die Lounge ist vorwiegend für Lesungen und Vorträge gedacht und soll sich für solche Anlässe auch etablieren“, verrät Philipp von Ostau, der für das Kulturprogramm im Schloss verantwortlich ist.

Mit Witz und Gerissenheit

Der 1978 geborene Berliner Autor Simon Akstinat zeichnet sich überwiegend durch seine pointierten und oft augenzwinkernden Auseinandersetzungen mit Geschichte und Gesellschaft aus.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt er für seine Hörbuchproduktionen, bei denen er mit prominenten Persönlichkeiten wie Gregor Gysi, Harry Rowohlt, Roger Willemsen und Serdar Somuncu zusammenarbeitete.

Die Teilnahme an der Lesung in Dretzel ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Die Anmeldung ist über verschiedene Kanäle möglich, so zum Beispiel über Facebook, Instagram oder per Mail unter events@schlossdretzel.de.