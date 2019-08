Zu einem schweren Unfall kam es bei Parchen in Sachsen-Anhalt. Foto: Polizeirevier Jerichower Land

Bei Parchen im Landkreis Jerichower Land ereignete sich ein schwerer Unfall mit einem Pkw.

Genthin/Parchen (vs) l Am Freitagmorgen (9. August) fuhr ein 39-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße B 1 aus Richtung Burg in Richtung Genthin. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer mit seinem Pkw vor der Ortslage Parchen von der Fahrbahn ab streifte mehrere Bäume, stieß dann frontal gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo der Pkw mittig stehenblieb.

Der Fahrer des Pkw wurde vor Ort durch den Notarzt versorgt und zum Krankenhaus in Burg gebracht.