Genthin. - Die Sanierungsarbeiten an der Sportanlage an der Berliner Chaussee in Genthin schreiten mit großen Schritten voran. Wer in diesen Tagen einen Blick auf das Gelände wirft, erkennt mit bloßem Auge, wohin die Reise geht: Der Hauptsportplatz nimmt zunehmend Formen an und lässt bereits erkennen, was hier in naher Zukunft entstehen soll. Auch die neue Laufbahn rund um das Spielfeld ist inzwischen deutlich sichtbar – ein Zeichen dafür, dass die umfangreiche Modernisierung planmäßig voranschreitet.

