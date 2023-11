Der Weihnachtsmarkt in Parey findet wieder auf dem Platz an der Kirche statt. Termin ist der 9. Dezember. Mit dabei werden unter anderem Gemeindebürgermeisterin Nicole Golz, Pfarrer Andreas Breit und die Kindertagesstätte „Sonnenschlösschen“ sein.

Elbe-Parey - In der Gemeinde Elbe-Parey hält auch der Dezember noch ein vielfältiges Veranstaltungsangebot bereit. Dazu laden Heimatvereine, der „Bauernmarkt“ Hohenseeden, die Kirche und das Jugendhaus Parey ein.

Los geht es am Sonnabend, 2. Dezember. An der Jagdhütte in Güsen findet das Adventsbasteln des Heimatvereins „Wir sind Güsen“ mit Unterstützung der Natur- und Waldfreunde Güsen statt. Zum Lichterfest lädt der Heimatverein „Elbaue“ Derben/Neuderben ebenfalls am Sonnabend, 2. Dezember, in der Zeit von 15 bis 22 Uhr auf den Festplatz an der Schifferscheune ein.

An der Kirche in Ferchland möchte der Heimatverein Ferchland/Elbe am Sonntag, 3. Dezember, endlich seinen 25. Weihnachtsmarkt feiern. In Ferchland sind die fleißigen Weihnachtswichtel schon kräftig dabei, um diesen vorzubereiten. Ab 14 Uhr wird der 25. Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz geöffnet sein. Die Besucher erwartet ein buntes Bühnenprogramm, viele kleine Verkaufsstände mit Dekorationen und regionalen Produkten, Unterhaltungsangebote für Klein und Groß sowie verschiedene weihnachtliche Köstlichkeiten.

Die „Kirche Kunterbunt“ in Güsen lädt ein, um auf kreative Art und Weise den Glauben zu entdecken. Das geht auch gemeinsam mit der Familie. Möglichkeiten dazu gibt es bei Kreativstationen, Werkstattgottesdiensten und beim gemeinsamen Essen. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 3. Dezember, (zum Kirche anstrahlen) im Gemeindehaus Güsen statt.

Weihnacht im Jugendhaus

Im Jugendhaus Parey finden am Mittwoch, 6. Dezember, die Kreativwerkstatt „Weihnachtszeit“ und der Nikolaus-Waffeltag mit dem Schmücken des Weihnachtsmarktes statt.

Am Schloss in Zerben wird am Freitag, 8. Dezember, der Weihnachtsbaum aufgestellt.

Der traditionelle Pareyer Weihnachtsmarkt erwartet am Sonnabend, 9. Dezember, wieder viele Besucher. Am 9. Dezember findet auch der letzte Bauern- und Kleintiermarkt des Jahres 2023 statt.

Zur Kreativwerkstatt „Windlichter“ lädt das Jugendhaus Parey am Mittwoch, 13. Dezember, ein.

Und zum Abschluss des Jahres findet am Sonnabend, 16. Dezember, ab 15 Uhr in der Feldstraße die „Weihnachtsstraße Derben“, gestaltet von Heimatverein, Angelverein und BBQ, statt.

Der Heimatverein „Wir sind Güsen“ präsentiert am Sonnabend, 16. Dezember, an der Freilichtbühne Güsen das 2. Weihnachtssingen. Unterstützt wird der Heimatverein dabei von der Kindertagesstätte „Eulenwäldchen“ Güsen und der Chorgemeinschaft Hohenseeden. Los geht es um 16 Uhr. Wer dann noch ein Weihnachtsgeschenk benötigt, wird vielleicht in der kleinen Weihnachtsstraße fündig. Auch der Weihnachtsmann wird die Kinder besuchen. Und für einen kleinen Imbiss wird wieder gesorgt sein.