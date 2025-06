TGZ-Geschäftsführerein zu Gast bei Frauen-Union in Hohenseeden Vor welchen Herausforderungen Unternehmen im Jerichower Land stehen

In einem Vortrag in Hohenseeden ging TGZ-Geschäftsführerein Elisa Heinke auf die wirtschaftliche Entwicklung im Genthiner Raum ein. Die Frauen-Union hatte eingeladen. Welche Probleme die Firmen haben und was für neue Industrieansiedlungen nötig ist.