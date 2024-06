Warum alte Mühlen so bedeutend sind

Vortrag in Jerichow

Foto: Yvette Below

Jerichow - Mitglieder des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow hatten jetzt dazu eingeladen. Sie selbst und Interessenten aus der Stadt und Region lauschten den Ausführungen.

Zeitzeugen erhalten

Erhard Jahn aus Wolmirstedt, „ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der historischen Mühlen“, so Vereinsvorsitzende Yvette Below, teilte sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrungen zur Bedeutung, Erhaltung und Pflege dieser technischen Denkmäler anhand einer umfangreichen Bildpräsentation und Fallbeispielen mit. Dabei ging Jahn auf die kulturelle und historische Bedeutung der Mühlen für die Region ein und erläuterte verschiedene Maßnahmen und Techniken zur Instandhaltung.

Im Laufe des Vortrags erfuhren die Gäste etwas über die Entwicklung der Mühlentechnik vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Außerdem machte Erhard Jahn darauf aufmerksam, vor welche Herausforderungen die Eigentümer von Mühlen gestellt werden, wenn sie diese historischen Bauwerke erhalten wollen.

Die Veranstaltung bot nicht nur wertvolle Informationen über die Mühlenlandschaft, sondern auch Raum für angeregte Diskussionen. Vorsitzende Yvette Below: „Unsere Mühlen sind wichtige Zeugen der früheren Lebens- und Arbeitsweise in unserer Region. Sie sind ein immaterielles Kulturgut, das wir unbedingt erhalten müssen. Nur durch gemeinsames Handeln können wir es schaffen, diese einzigartigen Zeitzeugen auch für kommende Generationen zu bewahren.“

Der Förder- und Heimatverein setzt in jüngster Vergangenheit immer gezielter darauf, das Denkmal Mühle in der Klosterstadt mit Leben zu erfüllen und rückt es damit zugleich in den Mittelpunkt gesellschaftlichen Lebens.

Geplant ist, das Dach dieser ehemaligen handwerklichen Betriebsstätte in einem nächsten Schritt zu sanieren.