Genthin. - Die wachen Augen hinter den neuen Brillengläsern blitzen neugierig auf. Margarete Borkowski - am 11. 11. 2023 104 Jahre alt geworden - blickt wieder richtig durch. Denn Ingo Steinig-Pinnecke, Augenoptiker und stellvertretender Filialleiter von Apollo in Genthin, hat der wohl derzeit ältesten Genthinerin eine neue Fernbrille angepasst. „Eine neue Lesebrille hat sie schon“, sagt der Fachmann. Und zur Erklärung: „Eine Gleitsichtbrille empfiehlt sich in so hohem Lebensalter nicht mehr.“