Warum in Genthin die Beteiligung am Abwahlverfahren besonders wichtig ist

Nach mehrmaligem Anlauf haben zwei Drittel der Genthiner Stadträte das Abwahlverfahren gegen den Bürgermeister in Gang gebracht. Die Hürden dafür sind hoch. 1204 Bürgerinnen und Bürger forderten bisher Briefwahlunterlagen an.

Matthias Günther, hier beim Richtfest für den Ersatzneubau des Bismarck-Gymnasiums, muss sich am Sonntag einem Abwahlverfahren stellen.

Genthin - So viel ist vor dem Abwahlverfahren gegen Bürgermeister Matthias Günther am kommenden Sonntag jetzt schon klar: 1204 Genthiner Bürgerinnen und Bürger ist diese ja nicht gewöhnliche (Ab)Wahl nicht egal, sie wollen definitiv ihre Stimme dazu abgeben. So viele haben laut Wahlleiterin Carola Elsner - Stand Dienstag, 14 Uhr - einen Briefwahlschein dafür beantragt.