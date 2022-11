Was wird mit dem Waschmittelmuseum in Genthin?

Genthin - Fragen zur Zukunft des Waschmittelmuseums haben in Genthin viele. Antworten bekommen sie keine. Auch die Ratsmitglieder im Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss wieder einmal nicht. Seit einem halben Jahr, so konstatierte der den Vorsitzenden in der Leitung der jüngsten Sitzung vertretende Alexander Otto (CDU), liege der Auftrag an die Stadtverwaltung auf dem Tisch, die vorhandenen Unterlagen zu den Exponaten des in seiner Art in Deutschland nicht noch einmal existierenden Museums den Räten zur Verfügung zu stellen. Damit diese sich einen Überblick verschaffen können. Weil das auch in dieser Sitzung wieder nicht erfolgte, ließ Otto es erneut mit Dringlichkeit auf die Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung setzen.