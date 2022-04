Welche Bäume im Winterhalbjahr in Genthin und den Ortsteilen gefällt werden

Auf den ersten Blick sehen die Alleebäume in Genthin alle noch prächtig aus. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich, dass einige von ihnen mehr oder weniger abgestorben sind. Deshalb werden sie jetzt im Winterhalbjahr gefällt.

Insgesamt müssen in der verlängerten Friedenstraße in Parchen neun dieser Alleebäume gefällt werden.

Genthin - Auf den ersten Blick bietet die von prächtigen Alleebäumen gesäumte, verlängerte Friedenstraße in Parchen im goldenen Herbstlicht einen wahrhaft idyllischen Anblick. Den genießt bei einem Spaziergang dort ein Pärchen, das bald Nachwuchs erwartet. „Die Bäume sehen doch gut aus“, sagen sie. Sieht man aber genauer hin, geht es erkennbar einigen der Bäume nicht (mehr) so gut. Denen hilft dann auch ein routinemäßiger Totholzschnitt nicht mehr. Deshalb steht für neun von ihnen im Winterhalbjahr 2021/2022 eine Fällung an. Das Pärchen hofft, dass für die zu fällenden Bäume entsprechend neue gepflanzt werden.