Tucheim - Auf 75 Jahre seines Bestehens kann der Sportverein SV Traktor Tucheim zurückblicken. Gefeiert wurde das mit einem großen Familienfest auf dem Vereinsgelände, zu dem eine Sporthalle, ein Vereinsheim und Fußballplätze gehören. Zum Gelingen des Festes hätten, so Matthias Sauermilch, der Vereinsvorsitzende, gegenüber der Volksstimme, wieder alle Vereine im Dorf beigetragen, sowohl bei der Vorbereitung, als auch mit ihren Angeboten beim Fest selbst.

Natürlich seien aus diesem Anlass auch verdienstvolle Vereinsmitglieder geehrt worden - 25 an der Zahl, so Vereinsvorsitzender Matthias Sauermilch im Gespräch mit der Volksstimme. Er verweist stellvertretend für alle auf seinen Vorgänger an der Vereinsspitze, Hartmut Britzke.

Spendenaufruf für Mähroboter und Beachvolleyballplatz

Ansonsten wolle man vor allem voraus blicken. Nach der Erneuerung der Flutlichtanlage in Eigenregie habe man sich nun die Anschaffung von Mährobotern vorgenommen. Bisher wird das Gras sowohl auf dem Trainings-, als auch auf dem Platz für Punktspiele im Fußball mit einem Traktor kurz gehalten. Auch ein Beachvolleyballfeld soll errichtet werden. Für beide Projekte sei ein Spendenkonto eingerichtet worden. Die Daten dazu kann man per Mail an vorstand@traktortucheim.de abfragen.

Bei Traktor Tucheim wird neben Fußball auch Tischtennis im Wettkampfbetrieb gespielt. Auch Darts, Volleyball, Kindertanz und Gesundheitssport für Damen reiferer Jahrgänge finden Anklang. Jüngstes Angebot ist das Kleinkindturnen, bei dem 18 Knirpse einmal in der Woche möglichst mit ihren Eltern gemeinsam klettern, tanzen, springen und um die Wette laufen.

Knapp 260 Mitglieder hat der Verein derzeit, der sich ehrenamtlich um die Pflege und die Erhaltung der Sporthalle, des Trainings- und Spielplatzes für die Fußballer und des Vereinsheimes kümmert. Letzteres hat sich der Verein mit viel Eigenleistungen aus einem alten Lagergebäude selbst hergerichtet - mit Küchenzeile, Toiletten, einem kleinen Büro, Beratungstisch samt Stühlen und einer modernen Kommunikationsanlage.