Wer kann Genthiner Heimatautor bei Arbeit an Buch über Sport helfen?

Genthin ist seit jeher eine Sportstadt. Ob Radfahren, Boxen, Rudern, Kegeln oder Turnen - in diesen Sportarten wurde und wird zum Teil noch auf Wettkampfniveau trainiert.

Bernd Franke beim Vortrag in der Stadt- und Kreisbibliothek mit Cornelia Draeger.

Genthin - Wieder einmal hat sich Berndt Franke an einem Buchprojekt zur Geschichte Genthins festgebissen. Noch im November vergangenen Jahres war sich der studierte Ingenieur im Ruhestand nicht sicher, ob er die Fakten zur Geschichte des Sports und der Sportstätten in Genthin so umfangreich zusammenbekomme, dass sie für eine Buchveröffentlichung genügen würden.