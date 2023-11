So kann eine Mobilitätsstation aussehen (hier in Wansleben/Mansfeld-Südharz).

Genthin. - Was Mobilität auf dem Lande aktuell bedeutet, erfährt Cornelia Lüddemann am Mittwoch persönlich. Die Vorsitzende der bündnisgrünen Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, die in den Genthiner „Lindenhof“ zu einem öffentlichen Fachgespräch „Besser mobil auf dem Land. Mehr flexible Nahverkehrsangebote“ geladen hatte, griff bei ihrem vorherigen Termin in Blankenburg nach ihrer Jacke. In der stecken auch die Autoschlüssel. Die sie aber nicht benötigt, denn sie fährt bei jemand anderem im Auto mit nach Genthin.