Wie Klaus Skibbe in Schlagenthin seine Liebe zu Pferden entdeckte

Schlagenthin - Auf dem Stützpunkt des Schlagenthiner Reit- und Fahrvereins geht es am Sonnabend zu wie in einem Ameisenstaat, alles wuselt vor sich hin. Was auf den ersten Blick wie ein Durcheinander wirkt, hat doch Methode. Denn die Mitglieder bereiten sich auf eine Überraschung vor: Klaus Skibbe zum 80. Geburtstag zu gratulieren. „Dafür spannen wir die Kutsche an und holen ihn von zu Hause ab“, sagt Florian Schulz, Mitglied und Pferdeexperte, außerdem sollen gut ein Dutzend Reiter die feierliche Zeremonie durch das Dorf begleiten.