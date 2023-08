Dorffest Wie sich Redekin in Szene setzt

Redekins Park mit seinem Vereinshaus verwandelte sich Sonnabend bis in die späten Abendstunden in eine Partymeile. Örtliche Vereine, das Redekiner Amateurtheater, die Feuerwehr und Gemeinde strickten zu ihrem Sommerfest ein nahezu professionell aufgezogenes Programm, das Stimmung in die Parkanlage holte.