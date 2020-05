Aufatmen im Pareyer Erlebnisdorf: Am Mittwoch können die Türen wieder für Besucher geöffnet werden.

Parey l Mit dem expliziten Einrichten für die Wiedereröffnung wurde nach der Erteilung der Genehmigung durch den Landkreis am Freitagnachmittag nun am Montag begonnen. „Wir können alle Auflagen erfüllen“, hatte Geschäftsführer Björn Thomas schon in der Vorwoche bestätigt. Da am Wochenende aber noch Eis-, Kaffee- und Wurstverkauf außer Haus angeboten wurde, begannen die letzten Vorbereitungen am Montag.

Mit sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden am Montagvormittag zweieinhalb Stunden lang die Verordnung und die Auflagen durchgeforstet. „Wir sind froh, dass wir die Genehmigung zur Öffnung ab 18. Mai erhalten haben. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit öffnen wir aber erst am Mittwoch, 20. Mai“, erklärt der Geschäftsführer. Er hatte gehofft, dass er bereits im Vorfeld eine Auflistung der Auflagen erhalten würde. Auch wenn dies nicht geschah, gab es keine Probleme für die Genehmigung. Björn Thomas: „Da 99 Prozent der Auflagen auch bei den Öffnungen ab 22. Mai in Kraft treten, hat sich unser Aufwand gelohnt. Wir haben schon für die Zukunft gearbeitet.“ Maskenpflicht besteht für die Mitarbeiter des Erlebnisdorfes, aber nicht für die Gäste. Darauf habe man sich mit dem Landkreis verständigt.

Auch am Himmelfahrtstag lädt Erlebnisdorf ein

Das Erlebnisdorf in Parey öffnet somit auch am Himmelfahrtstag seine Pforten. Das werde für alle eine Herausforderung. Björn Thomas: „Ab 11 Uhr geht es los. Besonders willkommen sind auch Familien.

Der Spielplatz ist für die kleinen Besucher unter Einhaltung der Mindestabstände nutzbar. Allerdings werden wir aufgrund der aktuellen Lage diesmal kein Programm anbieten.“ Aufgrund der guten Wetterprognose werden überdachte und Außensitzplätze angeboten. Alle Besucher werden am Eingang belehrt und mit Name, Anschrift und Telefonnummer, unter Berücksichtigung des Datenschutzes, erfasst.

Dabei wird es von Tischkante zu Tischkante einen Abstand von zwei Metern geben. Die Tische sind nummeriert. Bei der Bestellung ist die Tischnummer anzugeben. Dazu sind bereits ab Mittwoch auch wieder Spargelgerichte im Angebot. Mit genutzt wird auch die Wiese an der Mühle. Björn Thomas: „Hier werden wir Getränke, Eis und Grillvarianten zum Mitnehmen anbieten. Unter Beachtung des 50-Meter-Radius, der markiert sein wird.“ Außerhalb dieses Radius können sich die Besucher dann mit Blick auf das Wasser stärken.

Der Bereich des Biergartens kann mit dem zur Verfügung stehenden Personal abgedeckt werden.

Hochzeitsfeiern sind noch nicht möglich

Zu einem von mehreren Standbeinen des Erlebnisdorfes gehören Hochzeitsfeiern. Das Erlebnisdorf ist eine Außenstelle des Standesamtes der Gemeinde Elbe-Parey.

Auf einem extra für Hochzeiten hergerichteten Steg kann der Bund fürs Leben geschlossen werden. Danach sind zum Beispiel Fahrten auf dem Mühlenfloß möglich. Die Hochzeitsfeier kann direkt im Erlebnisdorf gefeiert werden. Doch von dieser Normalität ist man noch ein Stück weit entfernt. Doch Landrat Steffen Burchhardt machte bei seinem Besuch in der vorigen Woche etwas Hoffnung, dass, wenn es die Infektionszahlen zulassen, vielleicht im Sommer wieder Hochzeiten im Erlebnisdorf geben könnte.

Nur für Urlauber aus Sachsen-Anhalt

Die Ferienhäuser sind aktuell nur für Urlauber aus Sachsen-Anhalt buchbar. „Doch die Mehrzahl unserer Gäste kommt aus ganz Deutschland.“ Die ersten Urlauber sind bereits angereist. Björn Thomas: „Es ist aber schon abzusehen, dass die Urlauberzahl in diesem Sommer sehr gut sein wird.“ In den Ferienhäusern auf dem Wasser ist eine eigene Küche vorhanden. Die Urlauber können sich hier selbst versorgen. „Die Brötchen können sie vom Bäcker holen und Fleisch und Wurst bei Fleischer in Ferchland“, so Björn Thomas.

Seit Anfang Mai liegen auch die Flöße wieder im Wasser und könnten nun starten. Die Pause wurde genutzt, um die Flöße für die Saison fit zu machen. Aber noch fehlt das Startzeichen für die Mühlenflöße.

Das weitläufige Gelände mache es möglich, dass die Besucher sich problemlos bewegen und dabei die Mindestabstände einhalten können.