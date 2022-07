Wo einst in Genthin das Sozialkaufhaus logierte, hat ein Laden für Pfeil- und Bogenfreunde eröffnet

Torsten Schwartz ist selber Bogenschütze. In seinem Geschäft in Altemplathow bietet er auch Kurse an.

Altenplathow - Vor dem großen Ladenlokal in Altenplathow steht in großen Lettern „Blackarrow“ (Schwarzer Pfeil). Doch was sich hinter der Ladentür verbirgt, bleibt den Passanten zunächst verborgen. Graue Sichtschutzfolien lassen keinen Einblick zu, Schaufenster gibt es nicht. Mehrere Anwohner haben daher bei der „Volksstimme“ angefragt, ob die Ladenfläche, in der früher das Sozialkaufhaus untergebracht war, wieder genutzt werde. Die Optik hat ihren Grund, erklärt Inhaber Torsten Schwartz im Gespräch mit der „Volksstimme“. Hier gibt es alles rund ums Bogenschießen, Pfeile und Bögen, dazu jede Menge Zubehör. Das Geschäft wendet sich kaum an Laufkundschaft. Wer hier vorbeikommt, meldet sich vorher an und erhält eine gezielte, ausführliche Beratung.